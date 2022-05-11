Frutti Ekstra Bursaspor finale kilitlendi

EuroCup finaline çıkan Frutti Extra Bursaspor, maçın oynanacağı Virtus Segafredo Salonu'nda son antrenmanını yaptı.

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Frutti Extra Bursaspor, İtalya’nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla yarın akşam oyacağı final karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-Beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

Frutti Ekstra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve basketbolcu Birkan Batuk, EuroCup finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı Dusan Alimpijevic, “Sadece bizim şehrimiz, camiamız ve takımımız için değil Türkiye için bu kupada finalde bir takım olması çok önemli. Kulüp olarak ne yaptığımız ve ne durumda olduğumuzun aynı zamanda nasıl bir başarı yakaladığımızın farkındayız. Türk basketbolu için çok önemli bir final. Peri masalı iyi ya da kötü bir şekilde bitecek. Biz ona karar vereceğiz. Avrupa'daki en güzel hikayeyi biz yaşıyoruz. Yarın iyi bitmesi için burada olacağız” şeklinde konuştu.

BİRKAN BATUK: KAĞIDA BAKTIĞIMIZ ZAMAN…

Birkan Batuk ise, “Sahada 5'e 5 maç yapıyoruz. Kağıda baktığımız zaman çok güçlü rakip ama biz de ortaya koyduğumuz mücadele ile yürekle çok iyi bir sezon geçiriyoruz. İyi bir top 16'dan sonra çeyrek ve yarı final geçiriyoruz. Yarın da aynı şekilde aynı performansı göstereceğimizi düşünüyorum. Sahaya yüzde yüzümüzü vereceğimizi düşünüyorum. İnşallah deplasmandan galip gelip, kupayı alıp Türkiye'ye döneceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı

Güzel bir maça çıkacaklarını söyleyen Batuk, “Sistemden çok fazla dışarı çıkmayacağız. Bugüne kadar nasıl buraya geldiysek öyle oynayacağız. Kendimize göre önlemler aldık. Yarın hepsini en iyi şekilde sahaya koyduğumuz zaman bizi güzel bir karşılaşma beklediğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

KIZIL’A ÇİFTE KUTLAMA

Frutti Extra Bursaspor'un Virtus Bologna ile oynayacağı Eurocup final maçını izlemek üzere Bologna'ya giden Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Havalimanında kızı Defne Kızıl'ın getirdiği pasta ile gerçekleştirilen kutlamanın ikincisi ise akşam Bologna'daki takım idmanı sonrası yemekte yapıldı. Bursaspor Yönetim Kurulu, davetliler ve medya mensuplarının da katıldığı törende Kızıl'a oyuncuların imzaladığı Frutti Extra Bursaspor forması hediye edildi.