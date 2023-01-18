Frutti Exstra Bursaspor İspanya’da mağlup
7Days Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'ya konuk olan Frutti Extra Bursaspor, sahadan bir sayı farkla mağlup ayrıldı.
Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası A Grubu’ndaki 11. maçında deplasmanda İspanya’nın Joventut Badalona takıma 83-82 yenildi.
Bu sonuçla Joventut Badalona grupta 7. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor 5. mağlubiyetini yaşadı.
Barselona kentindeki Palau Olimpic De Badalona’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Frutti Extra Bursaspor, 22-20 üstün bitirdi. İlk devreyi 37-33 önde tamamlayan ev sahibi ekip, final periyoduna 8 sayılık (58-50) skor avantajıyla girdi.
Son çeyrekte 12 sayı (68-56) geriye düşmesine rağmen farkı kapatmayı başaran Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim’in basketiyle maçın bitime 6 saniye kala skora denge getirdi: 82-82.
Joventut Badalona, bitime 1,5 saniye kala Andres Feliz’in serbest atıştan attığı basketle karşılaşmayı 83-82 kazandı. (AA)