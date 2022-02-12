Frutti Extra Bursaspor 99-78 Galatasaray Nef

ING Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Frutti Extra Bursaspor, sarı kırmızılı ekibi farklı şekilde mağlup etti.

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Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 99-78'lik skorla Frutti Extra Bursaspor oldu.

Kerry Blackshear 24 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla Galatasaray’ın en etkili ismi oldu. Melo Trimble 16 sayılık katkı verirken Sadık Kabaca 11 sayı, 5 ribaunt; DeVaughn Akoon Purcell ise 11 sayılık performansla maçı tamamladı. Bursaspor’da ise, Onuralp Bitim 28 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Andrews 24, Hayes 15 ve Needham 13 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Tolga Edis

Frutti Extra Bursaspor: Needham 13, Onuralp Bitim 28, Andrews 24, Hayes 15, Dudzinski 11, Metin Türen 5, Ömer Utku Al 2, Ayberk Olmaz 1

Galatasaray Nef: Bost 7, Kravish 6, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 11, Purcell 11, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan 3, Blackshear 24, Ege Arar, Okben Ulubay