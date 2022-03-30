Frutti Extra Bursaspor, Almanya’da turladı

Deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımı ile karşı karşıya gelen Frutti Extra Bursaspor, rakibini mağlup ederek bir üst tura yükselmeye hak kazandı. Bursaspor taraftarları, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadı.

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Basketbolda Avrupa’nın 2 numaralı kulüp organizasyonu EuroCup’ta Türkiye’yi temsil eden Frutti Extra Bursaspor, 17. maçında Ratipharm Ulm ile deplasmanda karşılaştı. Rakibini 86-72 mağlup eden Frutti Extra Bursaspor, B Grubu’nda 6. sıraya yükseldi ve ilk 8 takım arasında yer almayı garantileyerek bir üst turda mücadele etme hakkı kazandı.

Frutti Extra Bursaspor böylece gruptaki 8. galibiyetini elde ederken, Ratiopharm Ulm ise 10. yenilgisini aldı.

Frutti Extra Bursaspor’a hep destek tam destek

Öte yandan Almanya’nın farklı şehirlerinden Ulm’e giden Bursasporlular ve Texas taraftar grubu üyeleri, yeşil-beyazlı takımlarına destek verdi.

Takımın ana sponsoru Uludağ İçecek’in başkan yardımcısı Ömer Kızıl ve kulüp yöneticileri, kendilerini desteklemeye gelen Bursasporlu taraftarlara teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdi.