Frutti Extra Bursaspor, Eurocup’ta final için parkeye çıkacak

Temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, Eurocup'ta yarın Morabanc Andorra ile deplasmanda karşılaşacak. Temsilcimiz maçı kazanması halinde 11 Mayıs'taki finale yükselecek.

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Avrupa'da elde ettiği başarılarla Türkiye'yi gururla temsil eden Frutti Extra Bursaspor, Eurocup yarı final maçında bugün Andorra ekibi Morabanc Andorra ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye saati ile 21:00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Grup aşamalarını 7. sırada tamamlayarak Top-16 turuna katılan Frutti Extra Bursaspor, turnuvanın büyük favorilerinden Partizan ve Cedevita Olimpija'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Bu önemli galibiyetlerin ardından Eurocup'ın en iyi 4 takımı arasına adını yazdıran yeşil beyazlılar, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada Morabanc Andorra'ya konuk oluyor.

Bursaspor, bu karşılaşmayı kazanması halinde diğer yarı final eşleşmesinde karşılaşacak Valencia – Virtus Segafredo Bologna maçının galibiyle mücadele edecek. Final maçı 11 Mayıs tarihinde oynanacak. Statü gereği Bursaspor'un finale çıkması halinde final maçını deplasmanda oynayacak.