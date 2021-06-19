Frutti Extra Bursaspor, EuroCup’ta mücadele edecek

ING Basketbol Süper Lig’de mücadele edenFrutti Extra Bursaspor, gelecek sezon da Avrupa arenasında yer alacak.

EuroCup'ın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda bu sezon turnuvada mücadele edecek olan takımlar açıklandı. Frutti Extra Bursaspor geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da EuroCup'ta mücadele etmeye hak kazandı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Frutti Extra Bursaspor yeniden EuroCup'ta. Takımımız yeni sezonda ülkemizi 7Days Eurocup’ta temsil etmeye hak kazandı!”

Bu arada Türkiye'yi temsil edecek bir başka ekip ise Türk Telekom oldu.