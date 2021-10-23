Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko’yu Freeman ve Andrews’la yıktı

Frutti Extra Bursaspor, sahasında ligde 4 maçını da kazanan Fenerbahçe Beko'yu Freeman ve Andrews'un etkili oyunuyla 84-73 mağlup etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ING Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu 84-73 yendi. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde ilk yenilgisini tattı.

Maça iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor 5. dakikada 12-2 öne geçti. Karşılaşmanın 9. dakikasında Frutti Extra Bursaspor başantrenörü Dusan Alimpijevic, bir pozisyon sonrasında hakeme yaptığı itirazlarını sürdürünce diskalifiye edildi. Ev sahibi takımın başantrenörü diskalifiyesinden sonra oyunda etkili olan Fenerbahçe Beko 18-21 öne geçti. Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodun son pozisyonunda Ömer Al’ın sayılarıyla ilk çeyreği 23-21 önde kapattı.

İkinci periyotta etkili oyun ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor, 17-0’lık seri yakaladı. Karşılaşmanın 17. dakikasında yeşil-beyazlı ekip farkı 14 sayıya (40-26) çıkardı. Periyot boyunca iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, ilk yarıyı 44-36 önde tamamladı.

Soyunma odasından etkili bir oyunla dönen Fenerbahçe Beko, aradaki farkı kapattı ve maçın 24. dakikasında 49-50 öne geçti. Taraftarın desteğini arkasına alan ev sahibi takım, savunmadaki başarısını hücuma da yansıttı ve üçüncü çeyreği 62-52 önde tamamladı.

Final periyodunda da oyun temposundan kopmayan Frutti Extra Bursaspor sahadan 84-73 galip ayrıldı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Özge Şentürk

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Freeman 21, Needham 5, Metin Türen 10, Andrews 20, Akif Egemen Güven 6, Ömer Utku Al 3, Onur Alp Bitim 13, Heyes 4, Dudzinski 2

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen 4, Tarık Biberovic, Guduric 5, Polonara11, Ahmet Düverioğlu 8, Şehmus Hazer 12, Shayok, İsmet Akpınar 3, Melih Mahmutoğlu, De Colo 18, Bokker 12

1. PERİYOT: 23-21

İLK YARI: 44-36

3. PERİYOT: 62-52

5 FAUL: 38.17 Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko)