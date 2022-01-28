Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi

ING Basketbol Ligi'nin yarın oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka müsabakası, İzmir ekibindeki Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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ING Basketbol Ligi’nin 19. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor ile Pınar Karşıyaka, yarın saat 18.00’de karşı karşıya gelecekti. İzmir ekibinde ardı adına gelen corona virüsü vakaları sonrasında müsabaka Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Pınar Karşıyaka açıkladı

Ertelenme kararını Pınar Karşıyaka, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pınar Karşıyaka’mız ile Frutti Extra Bursaspor arasında yarın deplasmanda oynanması planlanan ING Basketbol Süper Ligi 19’uncu hafta karşılaşması, takımımızda 6’dan fazla Covid-19 pozitif durumda sporcu bulunması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.”