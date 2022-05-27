Frutti Extra Bursaspor, sezonu muhteşem organizasyonla kapadı

2021-2022 Sezonunda, 7Days Eurocup’ı finalist, ING Basketbol Süper Ligi’ni çeyrek finalist olarak tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, sezon sonu yemeğinde bir araya geldi.

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İsim sponsoru olan Uludağ İçecek Türk A.Ş'nin Çaybaşı Maden Suyu Üretim Tesisleri'nde, tüm basketbolcuların, idari kadro, yönetim kurulu ve icra kurulunun eşleri ve çocuklarının da katılımıyla gerçekleşen yemek renkli görüntülere sahne oldu. Kapanış gününde sıcak aile ortamı dikkat çekti. Frutti Extra Bursaspor Koçu Dusan Alimpijevic'in yaptığı konuşmada gözleri doldu.

Dusan Alimpijevic imzalı, takımın taktik bordu, Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin tarafından, Uludağ İçecek Türk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Erbak'a takdim edildi. Mehmet Erbak yaptığı konuşmasında, “Bursa ruhunu yeniden canlandırdık” diyerek herkesi duygulandırdı.

Sonrasında tüm basketbolcular, idari kadro, icra ve yönetim kurulu, Uludağ İçecek Çaybaşı Maden Suyu Üretim Tesisi'ni ve tarihçenin olduğu özel odayı gezerek bu muhteşem günü tamamlamış oldu.