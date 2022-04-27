Frutti Extra Bursaspor yarı finalde
Deplasmanda Cedevita Olimpija'yı mağlup eden Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup'ta yarı finale adını yazdırdı.
7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija’yı 85-83 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Frutti Extra Bursaspor’da Derek Needham 20, John Holland 16, Onuralp Bitim 14, ve Andrew Andrews 12 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarı finalde Andorra ile karşılaşacak.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekip oyuncusu Edo Muric'in üçlük atışıyla başladı. Maçın ilk 3 dakikasında Onuralp Bitim'in seri atışlarıyla öne geçen Bursaspor, dengeli geçen ilk çeyreği John Holland'ın üçlüğüyle 21-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte oyunda iyi bir ritim yakalayan yeşil-beyazlı ekip farkı açarak soyunma odasına 36-50 üstün girdi.
Üçüncü çeyrek ev sahibi ekibin hızlı hücumlarıyla başladı. Son çeyreğe girerken farkı kapatmaya çalışan Sloven ekibe izin vermeyen ‘Potanın Timsahları’ üçüncü çeyreği 64-67 önde tamamladı. Karşılaşmanın son çeyreği heyecanlı anlara sahne olurken, Frutti Extra Bursaspor salondan 85-83 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı.