Frutti Extra Bursaspor’dan son 16 turu için kritik zafer

Andrews ve Holland'ın yıldızlaştığı maçta temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor, sahasında JL Bourg Basket'i 96-89 yenerek son 16 turu umutlarını yükseltti.

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ULEB Avrupa Kupası B Grubu 15. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor evinde Fransa’nın JL Bourg Basket takımını 96-89 yendi.

Bu sonucun ardından 10 takımlı grupta temsilcimiz bir maçı eksik olarak 5. galibiyetini alıp 9. sırada haftayı tamamladı. Bir maçı fazla olan JL Bourg Basket ise 5 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 8. sırada yer aldı.

Fransa takımı karşılaşmaya hızlı başlayan JL Bourg Basket, Pelos ve Chassang ile skor üreterek, 2. dakikaya 2-11 önde girdi. Ardından toparlanan Frutti Extra Bursaspor, 6. dakikada farkı 1’e indirdi (12-13) ancak Pelos’un pota altından bulduğu sayılarla JL Bourg Basket ilk periyodu 25-17 üstün tamamladı.

Konuk takım ikinci periyoda da iyi başladı. Frutti Extra Bursaspor’un hücumları değerlendirememesi ve savunmada hatalar yapmasıyla Fransa temsilcisi 14. dakikada farkı 11 (25-36) sayıya çıkarttı. Kalan dakikalarda üstünlüğünü sürdüren JL Bourg Basket soyunma odasına 44-53 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Fransa ekibi oldu. JL Bourg Basket, Sulaimon ve Chassang çizgi gerisinden Jones’in pota altından bulduğu sayılarda farkı 26. dakikada 16 sayıya (48-64) kadar çıkarttı. Frutti Extra Bursaspor bu dakikadan sonra toparlanarak Needham ve Andrews ile bulduğu peş peşe sayılarla farkı kapattı ve son çeyreğe beraberlikle girdi. (72-72)

Son çeyrek nefes kesen anlara sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği periyotta 38. dakikada Bursa ekibi farkı 9 (90-81) sayıya çıkarttı. Kalan sürede taraftarını da arkasına alan ev sahibi Frutti Extra Bursaspor Fransa temsilcisine geri dönüş şansı tanımadı ve rakibini 96-89 mağlup etti.

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Seffi Shemmes (İsrail), Denis Hadzic (Hırvatistan), Steve Bittner (Almanya)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Holland 20, Needham 14, Metin Türen 4, Onuralp Bitim 10, Andrews 22, Hayes 12, Dudzinski 14, Ömer Utku Al

JL BOURG BASKET: Sulaimon 14, Chassang 16, Benitez 7, Harris 10, Pelos 19, Jones 3, Williams 11, Roos 3, Julien 6

1. PERİYOT: 17-25

DEVRE: 44-53

3. PERİYOT: 72-72