Frutti Extra Bursaspor’un destansı yürüyüşü

2014’te başladığı basketbol yolculuğunun 8. yılında sadece 1-2 milyon Euro’luk bütçe ile Avrupa’da final gören Frutti Extra Bursaspor, kupa kaldırmanın ve EuroLeague’e gitmenin eşiğine kadar geldi.

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EuroCup’ın yeni formatında, grubunu 7. sırada bitirdiği için çok zorlu bir Play-Off yoluna giren Frutti Extra Bursaspor'un imkansızı başarmasına az kaldı.

Yeşil-beyazlılar, önce Belgrad Stark Arena'da, 20 bin seyirci önünde Obradovic'in çalıştırdığı Sırp devi Partizan'ı; ardından Ljubljana Stozice Arena'da 12 bin 500 seyirci önünde Cedevita'yı; son olarak İspanya Ligi deneyimli MoraBanc Andorra'yı yine deplasmanda güle oynaya yenerek finale adını yazdırdı.

2014'te kurulan, 2019'da Süper Lig'e yükselen, 3 yıl sonra Play-Off vizesi alan Frutti Extra Bursaspor; uluslararası arenada da 1-2 milyon Euro bandındaki bütçeyle zoru başardı. Timsah, Avrupa kupalarındaki ikinci yılını da Kupa 2'de geçirip final gördü. Frutti Extra Bursaspor, EuroCup finalisti unvanıyla, Avrupa'daki üçüncü sezonunda sınıf atlayıp devlerin arenasında, EuroLeague'de ter dökmeye hazırlanıyor.

Frutti Extra Bursaspor, 11 Mayıs'taki finalde EuroCup'taki başarısını taçlandırabilir.

“BU BİR PERİ MASALI”

Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic, MoraBanc Andorra maçının ardından “Bu, Bursa şehri için, kulüp için ve kişisel olarak bizler için bir peri masalı. Muhteşem bir şey… Oyuncu olarak egonuzu cebinize koyup sahaya çıktığınızda savaşmanız, topu paylaşmanız gerekiyor. Bu takım bunu yapıyor” ifadelerini kullandı.