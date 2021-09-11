Frutti Extra Cup başlıyor

15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Frutti Extra Cup’ın basın toplantısı gerçekleştirildi. İlki yapılacak olan turnuvanın ilk maçı çarşamba günü Barış Spor Salonu’nda oynanacak.

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15-18 Eylül tarihleri arasında ilki yapılacak olan Frutti Extra Cup çarşamba günü start alıyor. Turnuvanın tanıtım toplantısı Barış Spor Salonu'nda, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin, Uludağ İçeçek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Frutti Extra Bursaspor, ALBA Berlin, Darüşşafaka Tefken, Aliağa Petkim, Semt 77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli basketbol takımlarının katılacağı turnuva dört gün sürecek. 18 Eylül Cumartesi günü de final maçıyla turnuva sona erecek. Turnuvanın geleneksel hale gelerek, önümüzdeki yıllarda da kapsamlı olarak yapılması hedefleniyor.

Basın toplantısının açılış konuşmasını Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı Başkanı Sezer Sezgin yaptı. Barış Spor Salonu'nun Bursaspor'a tahsis edilmesinde emeği geçen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür eden Sezgin, “Avrupa'ya örnek bir salon oldu. Ben kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Turnuva fikstürü şu şekilde: