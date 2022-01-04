Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven’in kariyer geceleri

NBA'de forma giyen Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven, oynadıkları karşılaşmalarda kariyerlerinde ilkleri yaşadı!

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NBA’de milli basketbolcularımızın forma giydikleri Philadelphia 76ers ile Houston Rockets karşılaştı. 762ers’ta Furkan etkili bir maç çıkarırken, Rockets’ın çaylağı Alperen Şengün karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Philadelphia 76ers, Houston Rockets’ı 133-113 yenerken, Furkan Korkmaz kariyerinin ilk double-double’ını yapmayı başardı. 24 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle oynayan Furkan, galibiyette Embiid ile başrolü oynadı.

76ers’in yıldızı Joel Embiid mücadeleyi 31 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle tamamladı.

ÖMER FARUK YURTSEVEN’DEN KARİYERİ REKORU

Miami Heat’in Golden State Warriors’a 115-108 yenildiği karşılaşmada Ömer Faruk Yurtseven 33 dakika süre alıp 5 sayı, 17 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma istatistiklerini tutturdu.

17 ribaunt ile kariyer rekoru kıran Ömer Faruk, ayrıca NBA tarihinde üst üste 9 maçta da en az 12 ribaund alan üçüncü çaylak oldu. (Blake Griffin | 11 maç, Shaquille O’Neal | 9 maç)