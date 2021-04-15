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Furkan Korkmaz’lı Philadelphia 76ers seriye bağladı

Philadelphia 76ers Wells Fargo Center'de karşılaştığı Brooklyn Nets'i 123-117 mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 23 dakika parkede kaldı.

Güncellenme: 11:32, 15/04/2021
Spor HaberleriBasketbol
Furkan Korkmaz’lı Philadelphia 76ers seriye bağladı

NBA’de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers evinde karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets’i 123-117’lik skorla mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda 37. galibiyetini elde etti. Philadelphia’da Furkan 23 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile mücadeleyi tamamlarken, Joel Embiid 39 sayı, 13 ribaund ve Tobias Harris de 26 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

Bu sezonki 18. yenilgisini alan Brooklyn’de ise Kyrie Irving’in 37 sayı, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman’lı Cleveland deplasmanda galip

Milli oyuncu Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers deplasmanda oynadığı Charlotte Hornets’i 103-90’lık skorla yendi ve 20. galibiyetini elde etti. Cedi 12 dakika süre aldı ve 1 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ile oynadı. Takımda ayrıca Taurean Prince 25 sayı, 4 ribaund ve Kevin Love 17 sayı, 11 ribaund ile maçı tamamladı.

Bu sezon 27. kez yenilen Charlotte’ta ise Terry Rozier 22 sayı, 8 asist ve Miles Bridges da 20 sayı, 7 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA’de günün toplu sonuçlar şöyle:

Minnesota Timberwolves: 105 – Milwaukee Bucks: 130

Charlotte Hornets: 90 – Cleveland Cavaliers: 103

Philadelphia 76ers: 123 – Brooklyn Nets: 117

Toronto Raptors: 117 – San Antonio Spurs: 112

New Orleans Pelicans: 106 – New York Knicks: 116

Chicago Bulls: 106 – Orlando Magic: 115

Detroit Pistons: 98 – Los Angeles Clippers: 100

Oklahoma City Thunder: 109 – Golden State Warriors: 147

Houston Rockets: 124 – Indiana Pacers: 132

Memphis Grizzlies: 113 – Dallas Mavericks: 114

Denver Nuggets: 123 – Miami Heat: 106

Sacramento Kings: 111 – Washington Wizards: 123

Miami New York oyuncu