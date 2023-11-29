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Galatasaray ‘100’ledi

FIBA Avrupa Kupası'nda Kibirkstis'i konuk eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, rakibini farklı mağlup ederek grubunda 6'da 6 yaptı.

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Galatasaray ‘100’ledi

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu’nun 6. ve son hafta maçında Litvanya’nın Kibirkstis ekibini 102-66 yendi.

Kupada üst tura çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray Çağdaş Faktoring, grupta 6’da 6 yaptı.

  • Salon: Sinan Erdem
  • Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Dumitru Stasiev (Moldova)
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring: Abdelkader 14, Vanloo 14, Harrigan 13, Allen 21, Smith 26, Büşra Akbaş 4, Meltem Yıldızhan 6, Yağmur Taşar 4, Sude Yılmaz
  • Kibirkstis: Miknaite 2, Petrenaite 10, Sakeviciute 4, Donskichyte 15, Udodenko 21, Sulske 6, Zabotkaite 6, Aukstikalnyte 2, Paunksnyte, Babych
  • 1. Periyot: 26-21
  • Devre: 54-41
  • 3. Periyot: 75-48 (AA)