Galatasaray ateşle oynuyor

Galatasaray’ın ING Süper Lig'deki kötü gidişi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, 16 takımlı ligde 14. sırada ve düşmeme mücadelesi veriyor. Sezon başındaki yanlış yapılanma ve planlama kötü gidişte başrolü oynuyor.

Ertuğrul Erdoğan'la başlayan, Ömer Uğurata ile devam eden Galatasaray’da, üçüncü koç Ekrem Memnun olurken yabancı oyuncu trafiği baş döndürüyor: Alex Hamilton, RJ Hunter, Daryl Macon, Johnathan Wlliams ve Alex Tyus ayrıldı; Amile Jefferson, Assem Marei, Travis Trice, Pierre Jackson ve Jordan Crawford geldi.

TEK KALAN MOTUM

Sezon başındaki kadrodan kalan tek lejyoneri Brock Motum olan Aslan, ilk 5 yabancıdan sonrası için yönetmelik gereği TBF'ye lisans bedeli ödüyor. Rakam katlanarak arttığı için bu, kasadan 1 milyon liraya yakın ekstra para çıkması anlamına geliyor. Kalan 8 maç, Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Sarı-kırmızılıların bir altındaki Ormanspor'a karşı ikili averaj üstünlüğü bulunuyor.

KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIZ

98-89'luk Tofaş yenilgisinin ardından bir açıklama yapan Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun “Umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde kazanmaya başlayacağız. Çok daha iyi bir takım olacağız. Bunun için geliştirmemiz ve çalışmamız gereken çok şey var” dedi.

BİR ZAMANLAR ‘YENİLMEZ ARMADA’ OLARAK ANILIRDI

1911 yılında kurulan Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi, kurulduğu yıldan 1990’ların başına kadar büyük başarılara imza atmıştı.

“Yenilmez Armada” unvanıyla da anılan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, mücadele ettiği İstanbul Erkekler Basketbol Ligi’nde Türkiye’nin en başarılı derecesini elde ederek 15 kez şampiyon olmuştur. Türkiye Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda da aynı başarıyı göstermiş ve 11 kez şampiyon olarak en çok şampiyon olan takım unvanına sahip olmuştur.

Daha sonra Basketbol Süper Ligi’nde de önemli başarılar elde eden Galatasaray, bu ligde de 1968-1969, 1984-1985, 1985-1986, 1989-1990 sezonlarında 4 kez şampiyon olmuştur. Ayrıca 1969-1970, 1971-1972, 1994-1995 sezonlarıyla beraber toplamda 3 kez Türkiye Kupası ve 1984-1985 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 1 kez kazanmıştır. 1990’ların başına kadar bu başarısını sürdüren takım, ilerleyen yıllarda müessese kulüplerinin kurulması neticesinde, basketbolda futbol kadar etkili olamamıştır.

EUROCUP’U KAZANDI

2000’li yıllarda dönem dönem büyük başarılara imza atan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2012-2013 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmıştır. 2010-2011 sezonunda ise Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürmüştür.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonunda Avrupa basketbolunun 2 numaralı kupası EuroCup‘ta Avrupa macerasına başlamıştır. Takım, geçtiğimiz sezona göre bütçesini hem lig hem de avrupa da başarı sağlanması yönünde oluşturmuş ve iddialı bir kadro yapısı kurmuştur.

Galatasaray, ilk etap grup mücadelesini ve sonrasında yer aldığı 2. tur grubunu lider tamamlayarak adını Son 16 turuna yazdırmıştır. Son 16 turunda ise EuroLeague’de oynadığı grup mücadeleleri sonucunda EuroCup’ta oynamaya hak kazanan Pınar Karşıyaka ile eşleşmiş ve adını çeyrek finale yazdırmıştır.

UNUTULMAZ SERİ

Çeyrek final serisinde Avrupa basketboluna son senelerde iyiden iyiye ağırlığını koyan Bayern Münih ile eşleşen Galatasaray, bu seriden de üstün çıkarak bu kupada tarihinde ikinci defa yarı finale yükselmiştir. Yarı final serisinde ise kupanın favori takımlarından CB Gran Canaria ile unutulmaz bir seri geçiren takım kendi evinde 14 sayı fark avantajı ile İspanya’ya gitmiş ve yine aynı fark ile ev sahibi takıma boyun eğmiştir. Ancak seride eşitliğin bozulması için uzayan maçta 13 sayı geride tamamlayarak maçı bitiren takım tarihinde ilk kez adını finale yazdırma başarısı göstermiştir.

EuroCup finalinde Fransa’nın Strasbourg IG takımı ile eşleşen Galatasaray Odeabank, deplasmandaki serinin ilk maçında rakibine 66-62 mağlup olmuştur. Abdi İpekçi Arena’da oynanan final serisinin final maçında ise rakibini 78-67 mağlup ederek EuroCup’un sahibi olmuştur.