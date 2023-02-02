Galatasaray Avrupa’da tur atladı
Galatasaray, deplasmanda BLMA takımını mağlup ederek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda tur atladı.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa’nın BLMA takımını 67-57 yenerek tur atladı. Evindeki ilk maçı da 88-75 kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, adını çeyrek finale yazdırdı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring’de 21 sayı ve 16 ribauntla “double-double” yapan Teaira McCowan, maçın en skoreri oldu.
Lattes bölgesiyle aynı adını taşıyan spor salonunda oynanan maçın ilk periyodu, 16-14 BLMA üstünlüğüyle tamamlandı. Savunmasını sertleştiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyunun kontrolünü ele aldı ve devre arasına 29-23 önde girdi. İkinci yarıda hücumda daha etkili olan İstanbul ekibi, üçüncü çeyreğini 50-39 önde kapattığı karşılaşmayı 67-57 kazandı. (AA)