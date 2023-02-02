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Galatasaray Avrupa’da tur atladı

Galatasaray, deplasmanda BLMA takımını mağlup ederek FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda tur atladı.

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Galatasaray Avrupa’da tur atladı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Fransa’nın BLMA takımını 67-57 yenerek tur atladı. Evindeki ilk maçı da 88-75 kazanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring’de 21 sayı ve 16 ribauntla “double-double” yapan Teaira McCowan, maçın en skoreri oldu.

Lattes bölgesiyle aynı adını taşıyan spor salonunda oynanan maçın ilk periyodu, 16-14 BLMA üstünlüğüyle tamamlandı. Savunmasını sertleştiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, oyunun kontrolünü ele aldı ve devre arasına 29-23 önde girdi. İkinci yarıda hücumda daha etkili olan İstanbul ekibi, üçüncü çeyreğini 50-39 önde kapattığı karşılaşmayı 67-57 kazandı. (AA)

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