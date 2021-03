Galatasaray Başantrenörü Efe Güven’in küfürlü sözlerine tepkiler büyüyor

Kadınlar EuroLeague Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo’yu 71-61 mağlup eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ilk maçı 91-74 kaybettiği için galip gelmesine rağmen turnuvaya veda etti.

İki ezeli rakibin Avrupa arenasında nefes kesen mücadelesinin ardından Galatasaray Başantrenörü Efe Güven’in sosyal medyada yayılan bir videosu sarı lacivertli cepheden büyük tepki gördü. Deneyimli çalıştırıcının saha kenarında oyuncularına yaptığı konuşmada, İngilizce olarak “Onları finalde s….” ifadelerini kullanması olay yarattı.

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda “Kadın basketbolunda elendiği maçtan sonra, kadınlarımızı hedef alan şekilde küfürlü kelimeler kullanan sözde spor adamı. Artık aramızdaki maçlarda yaşanacaklardan tek sorumlu bu arkadaştır. Kendi etmiştir, çok fazlasıyla kendi bulacaktır. İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı” yorumunda bulundu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu da yaşanan olayla ilgili sessiz kalmazken “Rakip, isim, kulüp bağımsız bir hassasiyettir bu! Kadınlara küfür, kadınlara şiddet ve ayrımcılık kabul edilemezdir! UTANIYORUZ” ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlar:

EuroLeague'de Fenerbahçe Öznur Kablo – Galatasaray maçında Galatasaray takımının Başantrenörü Efe Güven'in, maç sonunda İngilizce küfür ettiği anlar kameraya yansıdı.

”We will f*ck them on the final okay, we will f*ck them on the final”

