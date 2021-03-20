Galatasaray Başantrenörü Efe Güven’in küfürlü sözlerine tepkiler büyüyor

Kadınlar EuroLeague Çeyrek Final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo’yu 71-61 mağlup eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ilk maçı 91-74 kaybettiği için galip gelmesine rağmen turnuvaya veda etti.

İki ezeli rakibin Avrupa arenasında nefes kesen mücadelesinin ardından Galatasaray Başantrenörü Efe Güven’in sosyal medyada yayılan bir videosu sarı lacivertli cepheden büyük tepki gördü. Deneyimli çalıştırıcının saha kenarında oyuncularına yaptığı konuşmada, İngilizce olarak “Onları finalde s….” ifadelerini kullanması olay yarattı.

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda “Kadın basketbolunda elendiği maçtan sonra, kadınlarımızı hedef alan şekilde küfürlü kelimeler kullanan sözde spor adamı. Artık aramızdaki maçlarda yaşanacaklardan tek sorumlu bu arkadaştır. Kendi etmiştir, çok fazlasıyla kendi bulacaktır. İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı” yorumunda bulundu.

Kadın basketbolunda elendiği maçtan sonra, kadınlarımızı hedef alan şekilde küfürlü kelimeler kullanan sözde spor adamı. Artık aramızdaki maçlarda yaşanacaklardan tek sorumlu bu arkadaştır. Kendi etmiştir, çok fazlasıyla kendi bulacaktır. İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı ! — Metin Sipahioğlu (@metinsipahioglu) March 19, 2021

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu da yaşanan olayla ilgili sessiz kalmazken “Rakip, isim, kulüp bağımsız bir hassasiyettir bu! Kadınlara küfür, kadınlara şiddet ve ayrımcılık kabul edilemezdir! UTANIYORUZ” ifadelerini kullandı.

Rakip, isim, kulüp bağımsız bir hassasiyettir bu!

Kadınlara küfür, kadınlara şiddet ve ayrımcılık kabul edilemezdir! UTANIYORUZ! — Melih Mahmutoğlu (@melihmahmutoglu) March 20, 2021

İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlar:

Kaçırmış olabilirim ama Efe Güven bir açıklama yaptı mı? F… değil rock dedim gibi ya da kadınlardan özür dilemek gibi. — MERT AYDIN (@mmertaydin) March 20, 2021

EuroLeague'de Fenerbahçe Öznur Kablo – Galatasaray maçında Galatasaray takımının Başantrenörü Efe Güven'in, maç sonunda İngilizce küfür ettiği anlar kameraya yansıdı. ”We will f*ck them on the final okay, we will f*ck them on the final” pic.twitter.com/jllZpNUUrI — Tribunsel (@tribunsel) March 19, 2021

Gereğini yapmış, Final Four'a eze eze ağlatarak kalmış, Fenerbahçe pozu! #PotanınKraliçeleri pic.twitter.com/XKhziMszlW — Fenerbahçe Öznur Kablo (@fbkadinbasket) March 20, 2021

Efe Güven terbiyesizliğin, cinsiyetçiliğin vücut bulmuş hali. Azıcık “aslan” yürekli olup çıkıp özür dileseydin keşke. — gül (@nedesemkik) March 19, 2021

Efe Güven, koçluk kariyerinde belki de en iyi oynadığı seri sonrası hem kameraya yansıyan malum sözleri, hem de maç sonu yaptığı oldukça anlamsız açıklamalarla her şeyi çöpe attı sanırım. — Barışcan Çetin (@bariscancetin) March 20, 2021

Kadın Basketbolü gibi nispeten herkesin daha özenli olduğu bir mecrada bile,

mücalelenin ve başarının şu cümleler üzerinden aranmasına bakıp,

“sözleşmelerin” iptalini,yadırgamamak gerek

Efe Güven”We will fuck them on the final””Onları finalde s*keceğiz” şeklinde küfür ediyor!

PES pic.twitter.com/tgSPNadYkd — İlyas Bulcay (@ilyasbulcay) March 20, 2021