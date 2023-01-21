Galatasaray Beşiktaş deplasmanından galip döndü
Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, derbiyi kazanarak ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. galibiyetini elde etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Beşiktaş’ı 65-81 mağlup etti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring galibiyet sayısını 13’e yükseltirken, Beşiktaş 9’uncu mağlubiyetini aldı.
SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Murat Ciner, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu
BEŞİKTAŞ: Evans 23, Billings 15, Reimer 14, Elif Bayram 6, Melek Uzunoğlu 5, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik, İnci Güçlü, Yağmur Kübra Taşar
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Stevens 27, McCowan 13, Nacickaite 12, Işıl Alben 8, Tuğçe Canıtez 7, Pelin Bilgiç 6, Meltem Yıldızhan 6, Pulvere 2
1’İNCİ PERİYOT: 15-19
DEVRE: 31-32
3’ÜNCÜ PERİYOT: 43-59