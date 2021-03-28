Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol’a mağlup oldu ortalık karıştı

ING Basketbol Süper Ligi 26. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan ve alt sıraları çok yakından ilgilendiren karşılaşmayı Büyükçekmece Basketbol 105-101’lik skorla kazandı.

Düşme hattına çok yakın olan ve tehlike bölgesinden çıkmaya çalışan Galatasaray bu sonucun ardından 18’inci mağlubiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 3 maç aradan sonra galip gelerek 9’uncu kez kazandı.

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ABDURRAHİM ALBAYRAK’TAN BÜYÜK TEPKİ VE GERGİNLİK

Mücadeleyi tribünden takip eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak son dakikalarda yükselen tansiyonda hakemlere tepki gösterdi. Seyircisiz oynanan maçta Büyükçekmece oyuncusu Matt Farrell’in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken, sonrasında protokol tribünü karıştı, maç durdu.

Oldukça sinirli olduğu görülen Abdurrahim Albayrak, Matt Farrell’a tepki gösterdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Güney hakem Emin Moğulkoç ile hararetli bir tartışmaya girerek Farrell’i şikayet etti. Ortalığın yatıştırılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.