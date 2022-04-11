Galatasaray derbide Fenerbahçe’yi deplasmanda yendi

Derbi mücadelesinde Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 76-70 mağlup etti.

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ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 76-70 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım zorlu maçta 15 üç sayılık isabet bulmayı başardı.

Galatasaray Nef’te Dee Bost 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, Fenerbahçe Beko’da ise İsmet Akpınar 15 sayı ile oynadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 27 maç sonunda 6. yenilgisini yaşarken, 5. sıradaki Galatasaray da 17. galibiyetini aldı. Derbi zaferiyle birlikte Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis yönetiminde çıktığı 4 lig maçından da galibiyetle ayrılmış oldu.

MAÇTAN DETAYLAR

Müsabakaya üçlük çizgisinin gerisinden 4’te 4 ile başlayan Galatasaray Nef, Melo Trimble’ın 6, Göksenin Köksal’ın 4 sayılık katkısıyla ilk 5 dakikayı 6 sayı farkla önde geçti: 10-16. Periyodun ikinci bölümünde Blackshear’ın skor katkısıyla hücumdaki etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 25-18 önde kapattı.

İsmet Akpınar’ın devreye girmesiyle hücumda peş peşe sayılar üreten Fenerbahçe Beko’ya Galatasaray Nef’ten de yanıt gelirken, 15. dakika deplasman ekibinin 33-27’lik üstünlüğüyle geçildi. Periyodun kalan bölümünde vites yükselten ev sahibi ekip, 11 sayıya kadar çıkan farkı 9-0’lık seri yakalayarak 2’ye kadar indirdi ve ilk yarı sona erdi: 36-38.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Galatasaray Nef, Melo ve Göksenin’in sayılarıyla televizyon molasına 7 sayı farkla önde gitti: 44-51. Vesely önderliğinde ribaundlarda rakibine karşı büyük üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, 28. dakikada Guduric’in üç sayılık basketiyle 52-51 öne geçti. Canaan’ın devreye girmesiyle yeniden öne geçen Galatasaray Nef, final periyoduna 58-56 önde gitti.

Son periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Polonara’nın hücumda sorumluluk almasıyla son 5 dakikaya 68-63 önde girdi. Melo ve Blackshear’ın 5 faulle oyun dışı kaldığı bölümde Canaan, Dee Bost ve Kravish’in kaydettiği basketlerle 13-0lık seri yakalayan konuk ekip, son 45 saniyeye 8 sayılık farkla önde girdi: 68-76. Müsabakanın kalan bölümünde rakibine üstünlüğü kaptırmayan Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 76-70 mağlup etti.

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI

Müsabakanın bitmesinin ardından Galatasaraylı basketbolcular büyük sevinç yaşarken, sarı-lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Konuk ekip, sahaya yabancı madde atılmasının ardından hızlı bir şekilde soyunma odasına yöneldi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Henry 3, Melih Mahmutoğlu 5, Pierre 8, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 4, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar 17, Şehmus Hazer, Metecan Birsen, Tarık Biberovic

GALATASARAY NEF: Dee Bost 17, Melo Trimble 15, Göksenin Köksal 9, Blackshear 9, Kravish 10, Sadık Emir Kabaca 3, Canaan 13, Okben Ulubay, Canberk Kuş

1. PERİYOT: 18-25

İLK YARI: 36-38

3. PERİYOT: 56-58

5 FAUL: 30.01 Melo Trimble, 36.33 Blackshear (Galatasaray Nef)