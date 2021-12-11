Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde zafer konuk ekibin
Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi maçta kazanan Fenerbahçe oldu.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Nef’i 86-76 mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 5. kez mağlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yılman, Kaan Büyükçil
Galatasaray Nef: Dee Bost 19, Trimble 12, Purcell 19, Ege Arar 6, Blackshear 2, Kravish 4, Okben Ulubay 6, Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel 2, Emir Sadık Kabaca 6
Başantrenör: Ekrem Memnun
Fenerbahçe Beko: Henry 1, Melih Mahmutoğlu 22, Pierre 13, Booker 12, Vesely 14, De Colo 19, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 4, Ahmet Düverioğlu 1, Tarık Biberoviç
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
1. Periyot: 20-24 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 35-42 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. Periyot: 54-55 (Fenerbahçe Beko lehine)
5 faulle çıkanlar: Kravish, Blackshear (Galatasaray Nef), Booker (Fenerbahçe Beko)