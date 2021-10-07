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Galatasaray galibiyetle başladı

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında karşılaştığı ERA Nymburk takımını mağlup etti.

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Galatasaray galibiyetle başladı

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Nef sahasında, Çekya’nın ERA Nymburk ekibini 101-85 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fernando Calatrava, Luis Castillo, Beniamino Manuel Attard

Galatasaray Nef: Kravish 10, Dee Bost 13, Trimble 33, Purcell 23, Blackshear 3, Eray Aydoğan 7, Ege Arar 4, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel 5, Sadık Emir Kabaca

Başantrenör: Ekrem Memnun

ERA Nymburk: Benda 4, Rivers 10, Palyza 11, Hruban 13, Harding 21, Ross 10, Gak 4, Kovar 6, Vana 6

Başantrenör: Oren Amiel

1. Periyot: 23-26 (Nymburk lehine)

Devre: 52-48 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 75-67 (Galatasaray lehine)