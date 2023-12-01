Galatasaray, Hapoel Bank Yahav’a direnemedi
Galatasaray, Bosna Hersek'te oynanan maçta İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'a 15 sayı farkla yenilerek 4. maçında 3. yenilgisini tattı.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında İsrail’in Hapoel Bank Yahav ekibine 85-70 mağlup oldu.
Bosna Hersek’in Laktasi kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen İsrail temsilcisi, soyunma odasına 45-30 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda farkı koruyan ve son çeyreğe 63-47 önde giren Hapoel Bank Yahav, karşılaşmayı 85-70 kazandı.
G Grubu’nda İsrail ekibi üçüncü galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı takım ise üçüncü kez sahadan mağlup ayrıldı. (AA)