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Galatasaray, Hapoel Bank Yahav’a direnemedi

Galatasaray, Bosna Hersek'te oynanan maçta İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'a 15 sayı farkla yenilerek 4. maçında 3. yenilgisini tattı.

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Galatasaray, Hapoel Bank Yahav’a direnemedi
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında İsrail’in Hapoel Bank Yahav ekibine 85-70 mağlup oldu.

Bosna Hersek’in Laktasi kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 22-17 önde geçen İsrail temsilcisi, soyunma odasına 45-30 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda farkı koruyan ve son çeyreğe 63-47 önde giren Hapoel Bank Yahav, karşılaşmayı 85-70 kazandı.

G Grubu’nda İsrail ekibi üçüncü galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı takım ise üçüncü kez sahadan mağlup ayrıldı. (AA)