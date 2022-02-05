Galatasaray ile TBF arasında corona krizi

Galatasaray, Anadolu Efes maçının ertelenmesine dair yapılan başvurunun reddedildiğini ve pozitif durumu olan oyuncuların da yarın sahada olacağını açıkladı.

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ING Basketbol Ligi’nin 20. haftasında Galatasaray Nef’in sahasında Anadolu Efes ile oynayacağı maç öncesi corona virüsü krizi yaşandı.

Galatasaray Nef, takımda yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu’na (TBF) yapılan Anadolu Efes maçının ertelenmesi talebinin kabul edilmediğini duyurdu. Galatasaray’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada “Şu an itibarıyla sadece 6 sağlıklı sporcuya sahip olduğumuzdan, covid pozitif durumları devam eden sporcularımızın da yarın sahada yer almaları gerekecektir” denildi.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. pic.twitter.com/OKYk62zXvF — Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) February 5, 2022

Galatasaray’ın yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta birkaç farklı sporcumuzun semptom göstermesi sonucu yapılan testlerde 9 sporcumuzda covid pozitif tespit edilmiş ve hafta içinde oynanması gereken FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarımız ertelenmiştir.

Son olarak dün ve bugün ayrı ayrı yapılan kontrol testlerinde, 6 sporcumuzun covid pozitif durumunun devam ettiği belirlenmiş, Türkiye Basketbol Federasyonu ve rakibimiz Anadolu Efes Spor Kulübü durumdan haberdar edilmiştir. Karşılaşmanın oynanmasının yarın sahada olacak herkesin sağlığı açısından risk teşkil ettiği ve ertelenmesi gerekliliği konusunda başvuruda bulunulmuştur.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından az önce yapılan bilgilendirme ile tarafımızdan yapılan tüm başvurulara karşılık mevcut covid prosedürleri gereği karşılaşmanın oynanacağını tebliğ almış bulunmaktayız.

Şu an itibarıyla sadece 6 sağlıklı sporcuya sahip olduğumuzdan, covid pozitif durumları devam eden sporcularımızın da yarın sahada yer almaları gerekecektir.”