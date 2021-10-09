Galatasaray, İzmir’den galibiyetle döndü

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Aliağa Petkim Spor, rakibine 81-95'lik skorla mağlup oldu.

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ING Basketbol Süper Ligi’nde sezona 2’de 0’la başlayan Aliağa Petkimspor, üst üste 3’üncü yenilgisini evinde Galatasaray NEF’e 95-81 mağlup olarak aldı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekipten Purcell 21, Blackshear 19 sayıyla oynarken, Petkimspor’a maçın en skorer ismi olan Ramirez’in 26 sayısı yetmedi. Bu skorla Galatasaray, 3 haftada 2’nci galibiyetini elde etti.

Galatasaray’ın Purcell, Petkimspor’un Ramirez’le etkili olduğu, karşılıklı basketlerle geçen maçın ilk periyodu sarı-kırmızılılardan Trimble’ın son saniye sayısıyla 27-25 konuk ekip lehine sonuçlandı. Galatasaray’ın oyuna ağırlığını koyup farkı 13 sayıya kadar taşıdığı ikinci periyot sonunda soyunma odasına 53-43 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle girildi. Tarafların 20’şer sayı ürettiği üçüncü periyot 73-63 Galatasaray lehine bitti. Son periyotta Petkimspor’un çabası farkı kapatmaya yetmeyince Galatasaray salondan 95-81 galip ayrıldı.

Salon: Enka

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Murat Ciner

Aliağa Petkim Spor: Rayalle Conger 9, Jamel Foreman 16 , Darko Planinic 2, Browne Ramrez 26 , Erol Can Çinko 9, Nusret Yıldırım 13, James Aldridge 6, Sinan Sağlam, Boran Güler, Ömer Yasir Küçük

Başantrenör: Can Sevim

Galatasaray: Dangelo Bost 15 , Delante Trimble 14, Sadık Emir Karaca 11, Rıdvan Öncel 3, Eray Aydoğan 1, Ege Arar, Okben Ulubay 3, Devon Blackshear 20 , Purcell 20, Jeffrey Kravish 8

Başantrenör: Ekrem Memnun

1.Periyot: 25-27 (Galatasaray lehine)

Devre: 43-53 (Galatasaray lehine)

2.Periyot: 63-73 (Galatasaray lehine)