Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Julia Vanloo ile anlaştı
Galatasaray'ın kadın basketbol takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Belçikalı oyun kurucuyu kadrosuna kattı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo’yu kadrosuna kattı.
30 yaşındaki Vanloo, geçen sezon Fransa ekibi BLMA ile 25 lig maçında 11,4 sayı ve 5,6 asist ortalaması tutturmuştu.
Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Julia Vanloo ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Vanloo, hücumda ve savunmada etkili bir oyuncudur. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” denildi. (AA)