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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda 5 oyuncu corona

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Güncellenme: 14:50, 02/04/2021
Spor HaberleriBasketbol
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda 5 oyuncu corona

Galatasaray, kadın basketbol takımında 5 oyuncunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve beş oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Takımımız 3 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde kontrol amaçlı bir testten daha geçecektir” denildi.

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