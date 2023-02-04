Galatasaray Nef 11’inci mağlubiyetini aldı
Aliağa Petkim Spor'a 82-74 mağlup olan Galatasaray Nef bu sezon 11. mağlubiyetini aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18inci haftasında Galatasaray Nef, sahasında Aliağa Petkim Spor ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonun’da oynanan mücadeleyi Aliağa Petkim Spor 82-74 kazandı.
Maçın en skorer ismi deplasman ekibinde 26 sayı kaydeden Omar Prewitt oldu. Bu sonucun ardından Aliağa Petkim Spor ligdeki 7’nci galibiyetini alırken, Galatasaray Nef 11’inci mağlubiyetini aldı.
- SALON: Sinan Erdem
- HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu
- GALATASARAY NEF: Russell 4, McGee 8, Göksenin Köksal 6, Angelo Caloiaro 18, Ristic 11, Sadık Emir Kabaca 12, Mahir Ağva 2, Ennis 13, Muhaymin Mustafa
- ALİAĞA PETKİM SPOR: Prewitt 26, Chery 15, Simmons 12, Aldridge 6, Booth 15, Dorukhan Engindeniz 6, Ege Arar 2, Nusret Yıldırım, Ömercan Engin
- 1’İNCİ PERİYOT: 19-23
- İLK YARI: 37-40
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 57-60