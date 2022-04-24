Galatasaray Nef 90-89 TOFAŞ

Galatasaray Nef ile TOFAŞ karşılaşması müthiş bir mücadeleye sahne olurken, uzatmalara giden maçı sarı kırmızılı ekip 90-89 kazandı.

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ING Basketbol Süper Ligi’nin 29’uncu haftasında Galatasaray Nef kendi sahasında, normal süresi 78-78’lik eşitlikle sona eren maçın uzatma dakikalarında TOFAŞ’ı 90-89 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 6’ncı galibiyetini elde ederken, toplam galibiyet sayısını 19’a yükseltti. TOFAŞ ise 14’üncü kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.