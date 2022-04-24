Galatasaray Nef 90-89 TOFAŞ
Galatasaray Nef ile TOFAŞ karşılaşması müthiş bir mücadeleye sahne olurken, uzatmalara giden maçı sarı kırmızılı ekip 90-89 kazandı.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 29’uncu haftasında Galatasaray Nef kendi sahasında, normal süresi 78-78’lik eşitlikle sona eren maçın uzatma dakikalarında TOFAŞ’ı 90-89 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 6’ncı galibiyetini elde ederken, toplam galibiyet sayısını 19’a yükseltti. TOFAŞ ise 14’üncü kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
- Salon: Sinan Erdem
- Hakemler: Yener Yılmaz, Erşan Kartal, Umut Özgün Ergün
- Galatasaray Nef: Dee Bost 11, Canaan 14, Göksenin Köksal 3, N’dour 11, Blackshear 15, Trimble 19, Sadık Emir Kabaca 14, Canberk Kuş 3, Okben Ulubay, Rıdvan Öncel
- TOFAŞ: Ennis 16, Cruz 9, Cook 19, Emre Tanışan 7, Muhsin Yaşar 10, Simmons 9, Yiğit Arslan 9, Berk Uğurlu 4, Shepherd 6
- 1. Periyot: 13-24
- İlk yarı: 32-40
- 3. Periyot: 52-60
- Normal Süre: 78-78
- 5 Faul: 44.58 Cruz (TOFAŞ)