Galatasaray Nef, Anadolu Efes’i devirdi
Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i Purcell'ın 27 sayıyla yıldızlaştığı maçta 92-85 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi 5. hafta maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Anadolu Efes’i 92-85 yendi.
Bu sonuçla Galatasaray, ligde 3. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 2. yenilgisini yaşadı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Mehmet Ozan Çakar
ANADOLU EFES: Larkin 20, Bryant 14, Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Beaubois 22, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi
GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Trimble 22, Blackshear 14, Akoon-Purcell 27, Ege Arar, Kravish 2, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 8, Okben Ulubay, Göksenin Köksal 2
1. PERİYOT: 27-27
İLK YARI: 51-45
3. PERİYOT: 72-71