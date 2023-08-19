Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, genç yıldız Sadık Emir Kabaca ile 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzaladı. Kabaca, sarı-kırmızılı forma ile 2022 Türkiye Kupası'nı kazandı.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, oyuncusu Sadık Emir Kabaca’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki uzun forvetle 2024-2025 sezonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Sadık Emir Kabaca, sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda transfer olmuştu. (AA)
Sarayın Şövalyesi SADIK EMİR KABACA ile +1 yıl daha! pic.twitter.com/b2xyWcHrTi
— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) August 19, 2023