SPOR
Abone Ol

Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, genç yıldız Sadık Emir Kabaca ile 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzaladı. Kabaca, sarı-kırmızılı forma ile 2022 Türkiye Kupası'nı kazandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, oyuncusu Sadık Emir Kabaca’nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki uzun forvetle 2024-2025 sezonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Sadık Emir Kabaca, sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda transfer olmuştu. (AA)

basketbol Galatasaray transfer tweet Twitter
X Reklam