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Galatasaray Nef son nefeste galip geldi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Galatasaray Nef, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 75-74 mağlup etti.

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Galatasaray Nef son nefeste galip geldi

ING Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol’u 75-74 mağlup etti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Sinem tetik

GALATASARAY NEF: Bost 12, Göksenin Köksal 10, Trimble 15, Ndour 16, Blackshear 12, Sadık Emir Kabaca 3, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş, Purcell 5, Eray Aydoğan, Ege Arar 2

GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 22, Gulley 16, Doyle 2, Luther 11, Dusan Cantekin 2, İsmail Cem Ulusoy 5, Koray Çekici, Orhan Aydın Haciyeva 5, Harun Apaydın, Robinson 11, Atahan Demirtaş

1. PERİYOT: 26-14

DEVRE: 43-29

3. PERİYOT: 56-57

 