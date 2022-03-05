Galatasaray Nef son nefeste galip geldi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Galatasaray Nef, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 75-74 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol’u 75-74 mağlup etti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Sinem tetik
GALATASARAY NEF: Bost 12, Göksenin Köksal 10, Trimble 15, Ndour 16, Blackshear 12, Sadık Emir Kabaca 3, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş, Purcell 5, Eray Aydoğan, Ege Arar 2
GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 22, Gulley 16, Doyle 2, Luther 11, Dusan Cantekin 2, İsmail Cem Ulusoy 5, Koray Çekici, Orhan Aydın Haciyeva 5, Harun Apaydın, Robinson 11, Atahan Demirtaş
1. PERİYOT: 26-14
DEVRE: 43-29
3. PERİYOT: 56-57