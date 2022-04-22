Galatasaray Nef-Tofaş maçında hava atışını ‘özel çocuklar’ gerçekleştirecek

Galatasaray Nef, 24 Nisan’da evinde oynayacağı son maça anlamlı bir sürprizle çıkacak. Galatasaray Nef-Tofaş mücadelesinde, hava atışını özel çocuklar gerçekleştirecek.

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Son 5 maçta aldığı 5 galibiyetle ING Basketbol Süper Ligi'nin en formda takımları arasında yer alan Galatasaray Nef, ligin 29'uncu haftasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek. 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 15:30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, özel bir farkındalık çalışmasına da ev sahipliği yapacak.

HAVA ATIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Galatasaray Nef, Türkiye Down Sendromu Derneği ve Tohum Otizm Vakfı ile otizm ve down sendromlu 250'nin üzerinde çocuğu Sinan Erdem Spor Salonu'nda misafir edecek.

Karşılaşmayı çok sayıda çocuğun izlemesinin beklendiği maçta tribünlerde bayram coşkusunu yaşanırken, karşılaşmanın hava atışı için parkeye çıkacak özel çocuklar tüm Türkiye'ye bu konuda önemli bir mesaj verecek.

MAÇ SÜRPRİZ GÖSTERİLERLE OYNANACAK

Galatasaray'ın tüm branşlardaki altyapı sporcularının da katılım göstereceği mücadelenin devre arasında, özel etkinlikler ve sahne şovları yer alacak. Basketbol severlerin çocukları ile birlikte eğlenceli bir bayram kutlaması yapacağı maçtaki sürprizler de izleyicilere maçın coşkusunu yaşatacak.