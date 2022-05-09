Galatasaray Nef’e Pistiolis eli değdi!

Yeni koçu Andreas Pistiolis ile yeniden doğan Galatasaray Nef, 5’i deplasmanda üst üste 7 galibiyet alıp ING Süper Lig’de normal sezonu 3. sırada bitirmeyi başardı.

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Galatasaray, basketbolda ilginç bir sezon geçiriyor. Avrupa Kupası'nda dörtlü final oynayan kadın takımı, Herbalife Nutrition Süper Ligi'nde yıllar sonra yarı final göremedi. Nef'in sponsorluğundaki erkek takımı ise kötü başlayıp sürdürdüğü normal sezonu harika noktaladı. 23. haftada, düşmemeye oynayan Yukatel Merkezefendi'ye evinde 76-63 yenilen Cimbom'da Başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

CSKA'da Dimitris İtoudis'in yardımcılığını yapan Andreas Pistiolis'in göreve getirilmesiyle Aslan şaha kalktı; Akoon-Purcell sezonu kapatmasına rağmen 5'i deplasmanda üst üste 7 galibiyet alıp, sezonu Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ardından 3. bitirdi; play-off'ta Bahçeşehir Koleji ile eşleşti.

PISTIOLIS İLE MÜTHİŞ SERİ

RAKİP —– SKOR