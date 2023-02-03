Galatasaray Nef’te Ian Hummer ile yollar ayrıldı
Galatasaray Nef, sezon başında transfer ettiği Ian Hummer ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Galatasaray Nef’te Ian Hummer’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Sezon başında takımımıza katılan Ian Hummer’ın kulübümüz ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Yunanistan’ın Peristeri B.C. kulübüne transfer olan eski oyuncumuza Galatasaray Nef forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.” (AA)