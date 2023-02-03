SPOR
Abone Ol

Galatasaray Nef’te Ian Hummer ile yollar ayrıldı

Galatasaray Nef, sezon başında transfer ettiği Ian Hummer ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galatasaray Nef’te Ian Hummer ile yollar ayrıldı

Galatasaray Nef’te Ian Hummer’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sezon başında takımımıza katılan Ian Hummer’ın kulübümüz ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Yunanistan’ın Peristeri B.C. kulübüne transfer olan eski oyuncumuza Galatasaray Nef forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.” (AA)

X Reklam