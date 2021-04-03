Galatasaray-Nesibe Aydın maçı corona nedeniyle ertelendi

Galatasaray, kadın basketbol takımında iki oyuncunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde bugün Nesibe Aydın ile oynayacağı karşılaşmanın da ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Basketbola Geri Dönüş Protokolündeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.