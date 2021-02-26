Galatasaray’da sürpriz ayrılık… 48 gün önce imza atmıştı

Galatasaray, kadın basketbol takımında forma giyen 34 yaşındaki Angel Lajuane McCoughtry’ın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir.”

Angel Lajuane McCoughtry, Galatasaray ile 8 Ocak 2021 tarihinde sezon sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atmıştı.

Türkiye’de daha önce 2011-2015 yılları arasında Fenerbahçe ve 2015-2016 sezonunda Mersin Büyükşehir Belediyespor’da da forma giyen McCoughtry, ABD millî takımıyla 2012 Londra ve 2016 Rio olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı.