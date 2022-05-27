Galatasaray’dan Anadolu Efes’e tarihi fark
ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i farklı bir skorla mağlup ederek seride öne geçti.
Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Euroleague şampiyonu Anadolu Efes’i dağıttı. Anadolu Efes’i 105-70 mağlup eden Galatasaray Nef, seride 1-0 öne geçti.
Sarı-kırmızılılar rakibi karşısında oldukça etkili maça başlarken, ilk periyodu 18-16, devreyi de 43-34 önde bitirdi. 3. periyotta da rakibi karşısında ezici üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, son çeyreğe 79-51 üstün girdi. 4. periyotta da farkı iyice açan sarı-kırmızılı ekip salondan 105-70 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da takip etti.