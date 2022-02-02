Galatasaray’dan kötü veda

Euroleague Kadınlar B Grubu'nda mücadele eden Galatasaay, grubun son maçında Beretta Famila Schio'ya evinde mağlup olarak çeyrek finale yükselmeyi başaramadı.

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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Kadınlar B Grubu son maçında Beretta Famila Schio’ya kendi sahasında 80-67 mağlup oldu.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 43-30 geride kapatan Galatasaray’da Kelsey Plum 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Sandrine Gruda 16 sayı kaydetti.

Euroleague Kadınlar’da çeyrek finale yükselmeyi başaramayan Galatasaray’ın yoluna Eurocup’ta devam etmesi için Fransız ekibi Basket Landes’in kalan iki maçını kaybetmesi gerekiyor.