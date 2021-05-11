Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe namağlup şampiyon!

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde mücadele ettiği Galatasaray'a 3-0'lık üstünlük kurarak 2020-2021 sezonunun namağlup şampiyonu oldu. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ı geride bırakarak ligdeki 15. şampiyonluğunu elde etti ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ‘en çok şampiyon olan takım' unvanını da korudu.

Ligde normal sezonu 26'da 26 yaparak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, play-off çeyrek final serisinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalde Çankaya Üniversitesi'ni, finalde de Galatasaray'ı maç vermeden saf dışı bırakarak toplamda 33 galibiyetle kupaya uzandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevil Zeynep Becan, Simla Türker Bayazıt, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki ve İlker Dinçay ile Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı da izledi.

Maçın başından itibaren sürdürdüğü etkili oyununu çeyreğin sonuna kadar taşıyan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımız rakibini 71-56 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.