Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe, Final Four için avantajı kaptı

FIBA Kadınlar Euroleague’in çeyrek final ayağının ilk karşılaşmasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray'ın karşılaşmasında gülen taraf 91-74'lük skorla sarı-lacivertliler oldu.

Güncellenme: 21:29, 17/03/2021
Spor HaberleriBasketbol
Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe, Final Four için avantajı kaptı

FIBA Kadınlar Euroleague’de iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo çeyrek finalde karşılaştı. İspanya’nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg’da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 91-74’lük skorla kazanarak Final Four için avantaj elde etti.

İki takım 19 Mart Cuma günü yine aynı salonda karşı karşıya gelecek. 2. maçı da Fenerbahçe kazanırsa Final Four’a yükselecek. Galatasaray’ın kazanması halinde ise sayı farkına bakılacak.

Fenerbahçe’de Alina Iagupova, 32 sayı-4 ribaund-7 asistle maça damgasını vururken, Satou Sabally de 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Galatasaray2da Epiphanny Prince 20 sayıyla oynarken, Anete Steinberga da 16 sayı-12 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

1. PERİYOT: 15-19

2. PERİYOT: 26-25

3. PERİYOT: 12-20

4. PERİYOT: 21-27

Cuma Fenerbahçe Galatasaray İspanya
Yayınlanma Tarihi:20:56,