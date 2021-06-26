Galatasaray’ın çehresi değişiyor: Devrim gibi yapılanma

Galatasaray Kulübü, adeta bir devrim niteliğinde olan bu kararı resmi siteden “Basketbol A.Ş kuruluyor ve Erden Timur yönetiminde erkek basketbol takımımız Yenilmez Armada günlerine kavuşacak. Çünkü ailemize bir söz vermiştik. Şimdi bu sözü tutma zamanı! Yenilmez Armada artık NEF sponsorluğunda yeni başarılar için sahaya çıkacak ve çok şey başaracak. Basketbol ana sponsorumuz NEF!” ifadeleriyle duyurdu.

Uzun yıllar Banvit’te görev yapan ve Bandırma temsilcisini Türkiye’nin en başarılı altyapı kulüplerinden biri haline getiren Turgay Zeytingöz, yeni yapılanmada erkek basketbol takımında genel menajer olacak. TBF’ye istifasını sunan Kerem Tunçeri ise CEO olarak görev üstlenecek. Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Tunçeri (1979), olimpiyat elemelerinin ardından A Milli Takım’daki görevinden ayrılarak sarı-kırmızılı kulüpte işbaşı yapacak.

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Geçen sezon Süper Lig’den düşmekten son haftalarda kurtulan erkek basketbol takımında yeni sezonun kadro yapılanması seçimli genel kurul öncesinde başlamıştı. Başantrenör Ekrem Memnun ve kaptan Göksenin Köksal ile sözleşme yenilenirken Barış Ermiş, Caner Erdeniz, Yiğit Arslan, Berke Atar ve Ayberk Olmaz ile yollar ayrıldı. PETKİM’den Canberk Kuş ve Ege Arar ile anlaşıldı. Cimbom yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye’ye basketbolda Avrupa’da en çok kupa kazandıran (3) takım olan kadınların durumu ise belirsiz. Erkeklere göre çok daha az bir bütçe ile mücadele eden kadın takımının da Basketbol A.Ş. çatısı altında, mevcut idari ve teknik kadro ile faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.