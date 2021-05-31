Gençler Ligi’nde mucize final! Fenerbahçe Beko son saniyede…

Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı, Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi final maçında Tofaş ile karşılaştı. Normal süresi 70-70 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi uzatma periyodunda Baran Aslan'ın son saniye basketiyle 81-80 kazanan Fenerbahçe Beko, 12'de 12 yaparak namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe Beko! Son saniyede inanılmaz bir basketle gelen şampiyonluk Maç sonucu: @FBBasketbol 81-80 @TofasSporKulubu pic.twitter.com/bdASgj14eV — Tivibu Spor (@tivibuspor) May 31, 2021

Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi finalinin en değerli oyuncusu Yiğit Onan seçildi. Final mücadelesini 26 sayı, 10 ribaund ve 4 asist ile tamamlayan Yiğit Onan’a ödülünü A Erkek Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene verdi. Son saniyede basketi atan ve takımını şampiyonluğa taşıyan Baran Aslan, “Hislerimi tarif edecek bir kelime yok. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“SON BASKETİN GİRDİĞİNE İNANAMADIM”

Fenerbahçe Beko’nun genç oyuncusu Yiğit Onan, törenden sonra yaptığı açıklamada, “Şu an çok gururluyum. İnanılmaz bir duygu. Bunu son saniyede kazanmak da farklı bir duygu. Bütün sezon bunun için çalıştık ve namağlup şampiyon olduk. Bunu hak ettik. Son basketin girdiğine inanmadım. İnanılmaz bir atıştı. Böyle bir camiada böyle bir takımın kaptanı olmak ve şampiyonluk almak inanılmaz bir duygu. Çok mutluyum” dedi.

SERTAÇ KOMŞUOĞLU: “ÇOK İYİ BİR NESİL GELİYOR”

Fenerbahçe Beko'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Gençler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko Genç Erkek Basketbol Takımı’nın zaferini Fenerbahçe TV'ye değerlendirdi.

Yönetici Sertaç Komsuoğlu, “Öncelikle çocuklarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Ben sadece iyi oyun değil iyi eğitim, iyi ahlak gibi değerlerin de önemine dikkat çekmek istiyorum. Çocuklarımız hakikaten iyi mücadele ettiler ama burada Tofaş'ı da kutlamamız gerekiyor. Onlar da maç boyunca ciddi mücadele ettiler. Kıran kırana bir maç oldu. Biz kazandığımız için çok mutluyuz. Maçlarda bir kazanan oluyor ama şu açıdan daha da mutluyuz; çok iyi bir nesil geliyor. Fenerbahçe sevgisiyle büyüyorlar. İnşallah bu takımdan da gelecekte A Takımımıza çıkacak, A Takımımızda oynayacak çocuklarımız olur. Çünkü Fenerbahçe'nin her zaman buna ihtiyacı var. Tekrardan takımımızı kutluyorum. Tabii velilerimize de teşekkürler, onlar bu konuda daha çok emek harcadılar. Fenerbahçemiz için çok güzel bir gün. Tabii ki Fenerbahçe her alanda şampiyon olsun istiyoruz ama gençlere bu kadar inanan bir ekip olarak gençlerimiz şampiyon olduğunda ayrı seviniyoruz.” dedi.