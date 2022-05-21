Golden State Warriors farkı kapatıp Dallas Mavericks’ı yıktı

Golden State Warriors, NBA Batı Konferansı Final serisinde Dallas Mavericks'i geriden gelip 127-117 mağlup etti.

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NBA Batı Konferansı Final serisinde Golden State Warriors, Dallas Mavericks’i ikinci maçta da mağlup etmeyi başardı. Warriors, ikinci yarının başında 19 sayı geride olduğu mücadeleyi 126-117 kazanarak seriyi 2-0’a getirdi.

Batı’da 3 ve 4. sıraları paylaşan iki takım, NBA Finali için karşılaştıkları seride ikinci kez Chase Center’da kozlarını paylaştı. Mavericks’i Sloven yıldızı Luka Doncic’in 42 sayı, 5 ribaund, 8 asist’lik performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk ekipte Jalen Brunson da 31 sayılık katkı verdi.

Golden State Warriors’ta ise Stephen Curry 32 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle galibiyete başrol oynarken; genç oyuncu Jordan Poole 23 sayılık katkı sağladı.

Serinin üçüncü karşılaşması Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece TSİ 04.00’te Dallas Mavericks’in evinde oynanacak.