Golden State Warriors’ın 1 adımı kaldı! Curry 223 maç sonra…

NBA Finalleri serisinde Golden State Warriors ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Serinin 5. maçında Warriors, rakibinin sahasında 104-94 mağlup etti.

Andrew Wiggins’in 26, Klay Thompson’ın da 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadığı karşılaşma sonunda Golden State Warriors 3-2 öne geçti.

Warriors ilk yarısını 51-29 önde kapattığı maçta, üçüncü çeyrekte rakibinin farkı 1 sayıya kadar indirmesine engel olamadı. Ancak ev sahibi takım, maçın son 8.5 dakikasında Boston Celtics’e sadece 5 sayı izni vererek şampiyonluk yolunda kritik galibiyete imza attı.

Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry, 16 sayıyla tamamladığı mücadele üç sayılık isabet bulamadı. 9 kez çizginin gerisinde şansını deneyen Curry, 223 maçlık üçlük bulma serisini sonlandırmış oldu.

Serinin 6. maçı Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece TSİ 04.00’te Boston Celtics’in evi TD Garden’da oynanacak.

Like Father, Like Son

36 years after his father’s clutch Game 5 performance in The Finals, Andrew Wiggins (26 PTS & 13 REB) led the @warriors to a Game 5 victory to take a 3-2 series lead in the #NBAFinals! https://t.co/2YMh63qA6W pic.twitter.com/dz7re0LSU6

— NBA (@NBA) June 14, 2022