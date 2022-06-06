Half Court’ta Türkiye’nin en iyileri belli oldu

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası Türkiye Finali, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda oynandı. Dünyanın en iyi amatör sokak basketbolcularının Kahire'deki dünya finalinde yer almak için mücadele ettiği dev turnuvada, Türkiye'nin en iyi 3x3 basketbol takımı erkeklerde Alsancak Premium, kadınlarda ise Celal Bayar Üniversitesi oldu. Alsancak Premium takımı bu başarısıyla 2021 yılında elde ettiği kupaya bir kere daha uzanmayı başardı.

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ABD’de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada üçer kişilik iki takımın karşılaştığı Red Bull Half Court’ta Mersin, İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilen elemlerde rakiplerini saf dışı bırakarak finale isimlerini yazdıran takımlar, Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bulunan basketbol sahasında kupa için mücadele verdi. Büyük final öncesinde final sahasının zemini Cins ve Mert Tugen tarafından tasarlandı. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği çizim, kupanın kaldırıldığı sahaya uygulandı.

KUPANIN SAHİPLERİ ALSANCAK PREMİUM VE CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Rekabetin doruğa ulaştığı Türkiye finalinde erkekler klasmanında Hasketbol karşısında galip gelen Alsancak Premium, Red Bull Half Court 2022’nin şampiyonu oldu. Kupaya uzanan Alsancak Premium, 2021 yılında da Türkiye’nin en iyi 3×3 basketbol takımı olmayı başarmıştı. Kadınlar klasmanında ise Kozy ve Celal Bayar Üniversitesi takımları büyük finalde karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstünlük kuran Celal Bayar Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye’nin en iyi 3×3 kadın basketbol takımı oldu. Red Bull Half Court 2022’de Türkiye şampiyonu olan takımlar, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.