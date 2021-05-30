Haydi Anadolu Efes

Euroleague yarı final maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederek finale yükselen Anadolu Efes, Olimpia Milano’yu eleyen Barcelona ile Almanya’nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da TSİ 21.30'da şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Avrupa arenasındaki 727. maçına çıkacak olan Efes Pilsen, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 726 karşılaşmada 414 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague’de ise 479. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 478 karşılaşmada 257 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

BARCELONA İLE 36. RANDEVU

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar bu maçlarda 15 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta ise Efes 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde ederken, Euroleague’de iki takım arasında oynanan 23 karşılaşmada Efes 11 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

ERGİN ATAMAN TARİHE GEÇEBİLİR

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman; Montepaschi Siena ile 2002'de Saporta Kupası'nı, Beşiktaş ile 2012'de Euro- Challenge'ı, Galatasaray ile 2016'da EuroCup'ı kazanmıştı. Toplamda 4. Avrupa zaferi için ter dökecek Ergin Ataman (Dusan Ivkovic ve David Blatt'ten sonra) EuroLeague-EuroCup dublesi yapan üçüncü koç olmaya çalışacak.

2016’DAN BERİ FİNALDEYİZ

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunun son 5 sezonundaki tüm finallerinde Türk takımları yer aldı. 2016, 2017 ve 2018'de Fenerbahçe, 2019 ve 2021'de Anadolu Efes. Geride kalan 4 finalden tek şampiyonluk çıktı. Anadolu Efes, bugün hem kendi şanssızlığını kırmaya hem de Türkiye adına istatistikleri değiştirmeye çalışacak.

EFES PİLSEN’İN FİNAL NOTLARI

Dördüncü Final Four'unda 2019'dan sonra ikinci kez final oynayacak.

2000 ve 2001'de üçüncü oldu.

Türkiye'ye takım sporlarındaki ilk Avrupa kupasını (Koraç) kazandırdıktan 25 yıl sonra en büyük kupayı kazanmaya çalışacak.

Kupa 1'de (Fenerbahçe'nin ardından) şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olmaya çalışacak.

Türkiye'ye basketbolda 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak (Erkekler 5, kadınlar 4, toplam 9).