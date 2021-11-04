Hidayet Türkoğlu bir kez daha TBF Başkanı

TBF'nin yeni başkanının seçileceği genel kurulda oy sayma işlemi sona erdi. Hidayet Türkoğlu, 169 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkan seçildi. Hidayet Türkoğlu, projeleri hakkında bilgi verdi.

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Türk sporunun lokomotif branşlarından basketbolda bugün federasyon başkanlığı seçimi yapıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Genel Kurulu'nda Erman Kunter, Harun Erdenay ve Hidayet Türkoğlu, tarihte ilk kez gerçekleştirilen 3 adaylı seçimde yönetime gelmek için yarıştı.

Ankara’da gerçekleştirilen genel kurulda 171 delegeden 108’inin oyunu alan Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçilirken, Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oy aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu herkese teşekkür ederek, “Basketbol camiası çok iyi bir camia. Oy veren vermeyen herkes baş tacıdır. Basketbolu en iyi yerlere taşımak için birlikte çalışacağız. Buradan herkese sesleniyorum, önümüzdeki hafta oy veren vermeyen herkesin elini sıkmaya geleceğim. Tekrar teşekkür ederim” dedi.

Hidayet Türkoğlu’nun yönetim listesi şu isimlerden oluştu:

Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

“GEREKLİ TAVSİYELERİ ALDIK”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, genel kurul öncesi yaptığı konuşmada 5 yıllık başkanlık dönemiyle ilgili gerçekleştirdikleri projeler ve yatırımlarla ilgili genel kurul üyelerine bilgiler verdi. Geçilen 5 yılda önemli bir yol aldıklarını anlatan Hidayet Türkoğlu, “5 yıl önce sizlerin takdiriyle geldik. Fark yaratacak, kalıcı eserler bırakacak, stratejik çalışmaların iki dönemle mümkün olacağını söyledik. Görev sürecimizi boyunca sizlerle sık sık bir araya geldik. Gerekli tavsiyelerinizi aldık. Görev yaptığımız sürece çok hassas çalıştık. En zor kararları birlikte alıp uyguladık. Bu sayede bugün sunulan rakamsal başarılar sadece bizim değil sizlerin de başarısıdır” dedi.

“PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Birlikte yapacak daha çok iş var diyen Türkoğlu, yapılan harcamalarla ilgili eleştirilere ise, “Her zaman şeffaf ve denetime açık olduk. Harcamalarımız basketbolu profesyonel anlamda büyütmek için olmuştur” diye konuştu.

Türkoğlu, projelerinin devam ettiğini vurgulayarak, “Milli Takıma da tecrübelerimizi yansıtarak verimli sonuçlar alacağız. Türk oyuncularımızın oynama sürelerini ve gelişimlerini artıracak, genç jenerasyonumuzla unutulmaz başarılara imza atacağız. Basketbolu Anadolu’ya yaymak hedefimizdir. Yeni dönemde hedefimiz tüm maçların ulusal kanalda şifresiz olarak yayınlanması. Sayın Bakanımıza da projemizi sunduk, çalışmalara başladık” ifadelerini kullandı.